Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almanzar olan ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, Ermenistan için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerin ardından geri basarak özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı.

Cardi B, Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan için yaptığı destek çağrısını, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayınladığı bir özür mesajı ile geri çektiğini belirtti.

Cardi B, Twitter'daki hesabından, "Çok özür dilerim, araştırmamızı yapmadık'' başlığı ile sesli mesaj yayımladı.

Hangi ülke ile savaştığını bilmiyormuş!

Cardi B, mesajında, Instagram hesabından Ermenistan'a bağış kampanyasıyla ilgili paylaştığı broşüre Azerbaycanlı takipçilerinden tepki yağınca yaptığı hatanın farkına vardığını, Ermenistan'ın savaştığı ülkenin Azerbaycan olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

15 milyon takipçisine seslenen Cardi B, ''Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerde idik ve Ermeni kökenli olan danışmanım o arada bana, Ermenistan'a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda bir paylaşım yapmamı rica etti. Ben de neden olmasın dedim ve broşürü incelemeden paylaştım.'' iddialarında bulundu.

''Azerbaycan ziyaretimde prenses gibi misafir edildim''

Sesli mesajında, iyi niyetli biri olduğu için her destek çağrısında yanıt verdiğini söyleyen Cardi B, ''Bunun iki ülke arasında bir savaş olduğunu bile bilmiyordum, Azerbaycan ziyaretimde tam bir prenses gibi misafir edildim. Çok tarihi, güzel bir ülkeydi.'' dedi.

'Taraf tutmuş olduğu için çok üzgün olduğunu, bunun tarzı olmadığını söyleyen Cardi B, iki ülkenin de turistik olarak görülmesi gereken tarihi zenginliğinden bahsederek taraflara barış dileğinde bulundu.