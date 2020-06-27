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Dünya

Azerbaycan'dan tedirgin eden haber: Koronavirüs vaka sayası her geçen gün artıyor

Azerbaycan'da son 24 saatte 517 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece kardeş ülkede toplam vaka sayısı 15 bin 369’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 09:34:00 -
Azerbaycan'dan tedirgin eden haber: Koronavirüs vaka sayası her geçen gün artıyor

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 517 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 305 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 15 bin 369’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 187’ye yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 8 bin 364 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 456 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı

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