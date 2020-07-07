Azerbaycan'dan saldırı açıklaması! 'Hava sahamız İran...'

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran tesislerine yönelik SİHA saldırısında Azerbaycan hava sahasının kullanıldığına dair iddialarını yalanladı.

Şarku’l Avsat’ın Azeri Trend Haber Ajansı’ndan aktardığı habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan aktarılan açıklamada "Azerbaycan topraklarının veya hava sahasının İran'a saldırmak için kullanılmasına izin vermediği" belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bu tür iddiaların yayınlanması Azerbaycan - İran ilişkilerini zayıflatmayı amaçlıyor" ifadeleri yer aldı. Bakanlık, Ermenistan'a yakın haber kaynaklarını bu durumun arkasında durmakla suçladı. Söz konusu açıklama, Rus radar sistemlerinin bir İran askeri bölgesine silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıları hakkında Rusya’nın havacılık haberleri sitesi Avia-Pro’da yayınlanan habere cevap olarak geldi.

İran’ın uranyum zenginleştirme merkezi Natanz Nükleer Tesisi’nde bir haftadan kısa bir süre önce Tahran'ın doğusundaki askeri bölgeyi etkileyen bşr yangın çıkmıştı. İran’ın resmi açıklamasına göre İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında 2015’te nükleer anlaşmaya varıldığını ilan etmeden önce bir tartışma noktası olan Perçin stratejik üssündeki bir doğal gaz tankında patlama meydana geldi.

İran televizyon kanalı, patlamanın Perçin üssündeki gaz tankında meydana geldiğini haberleştirirken ordu sözcüsü patlamanın bu yönde olduğuna dair değerlendirmelerde bulunmak için birkaç kez ekranlara çıktı. Ancak daha sonra elde edilen uydu görüntüleri patlamanın Perçin üssüne 24 km uzaklıktaki Tahran'ın doğusunda yer alan Hacir Platosu’ndaki Hemat kompleksinde meydana geldiğini gösterdi.

Söz konusu patlamanın nedenleri henüz belli değil. Ancak uluslararası kamuoyu, balistik füzelerde katı ve sıvı yakıt üretimi yapan fabrikalar ile bağlantılı olduğunu savunuyor. Bazı haberlerde ise balistik füzeler için depo olarak kullanılan tünellerin varlığına dikkat çekiliyor.

İran, patlamanın Hacir bölgesinde olduğunu gösteren görüntüler hakkında yorum yapmadı.

İsrail şüphesi

Öte yandan İsrail'in bir kaç gün önce gerçekleşen İran nükleer tesisi Natanz kazasından sorumlu olduğu iddia edildi.

New York Times gazetesi dün (6 Temmuz) saldırının arkasında İsrail’in olduğunu iddia eden bir haber yayınladı. Habere göre adı gizlenen “Ortadoğulu bir istihbarat yetkilisi”, İran’ın Natanz'daki nükleer tesisinde çıkan yangının büyük hasara yol açtığını söyledi. Başlangıçta yapılan açıklamalarda, hasarın büyük olmadığı kaydedilmişti.

Gazetenin haberine göre Natanz’dan istihbarat sağlayan “Ortadoğulu istihbarat yetkilisi”, kazadan İsrail’in sorumlu olduğunu, santrifüjlerin geliştirildiği tesise güçlü bir bomba yerleştirildiğini ileri sürdü.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları'ndan bir yetkili, olayın patlayıcı maddeler kullanılarak gerçekleştiğini doğruladı. Yetkili, Natanz tesisine bir füze veya insansız hava aracının (İHA) isabet etmesinin yanı sıra, binaya bomba taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. Açıklamada, patlayıcıların nasıl ve ne zaman içeriye sızdığı konusunun henüz bilinmediği, ancak saldırının tesisin güvenliği ile ilgili önemli bir sorunu ortaya çıkardığı kaydedildi.