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Dünya Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ çağrısı
Dünya

Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ çağrısı

Azerbaycan, Rusya'ya yabancı araçların Karabağ’a yasa dışı girişlerini engelleme çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 15:53:00 -
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ çağrısı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Barış Gücü Komutanlığına mektup göndererek, yabancı araçların Karabağ’a yasa dışı girişlerinin engellenmesini istedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, farklı ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişinin önlenmesi için Rusya Savunma Bakanlığı ve geçici görev kapsamında Karabağ'da bulunan Rus Barış Güçleri Komutanlığına resmi bir mektup gönderdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı mektupta, bu gibi durumların Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye aykırı olduğunu belirterek, bunun önlenmesi talebinde bulundu. Azerbaycan'ın izni olmadan diğer ülkelerin özel ve tüzel kişileri ve onlara ait araçların Azerbaycan topraklarına girmesinin ülke yasalarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini kaydeden bakanlık, yabancı araçların Karabağ’a yasa dışı girişlerinin engellenmesini istedi.

Sosyal medyada İran'dan Karabağ'a araçlarla yüklerin taşındığı iddiasıyla ilgili görüntüler yayınlanmıştı.

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