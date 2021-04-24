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Dünya Azerbaycan'dan Joe Biden'a tepki
Dünya

Azerbaycan'dan Joe Biden'a tepki

Azerbaycan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 21:16:00 -
Azerbaycan'dan Joe Biden'a tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, "Tarihin tahrif edilmesi, 'tarihi yeniden yazma' girişimleri ve bunun siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez." ifadesi ile tepki gösterildi.

Biden'ın açıklamasında 1915 olaylarıyla ilgili tarihi gerçeklerin çarpıtılmış olmasının esef verici olduğu belirtilen açıklamada, sözde "soykırımı" siyasileştirerek gündeme getirenlerin, aynı dönemde Ermeni çetelerce 500 binden fazla insanın katledilmesine, Mart 1918'de Bakü ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde Ermeni Taşnakların gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kaldığı anımsatıldı.

100 küsur sene önce yaşanan olayların yanlış takdim edildiği, Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da Azerbaycanlılara karşı işlediği soykırıma ise adil bir değerlendirme yapılmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, garez ve çifte standart örneğidir. 1915 olayları politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından incelenmelidir. Ancak bilindiği gibi olayları örtbas etmek isteyen ve kendisini mazlum bir ülke olarak göstermeye çalışan Ermenistan, Türkiye'nin o döneme ait olayları ortak bir tarih komisyonu ile inceleme teklifini kabul etmedi. Tarihin tahrif edilmesi, 'tarihi yeniden yazma' girişimleri ve bunun siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez."

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Yorumlar

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ABD yi bölgeden kovun
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Ahmet

incirlik derhal kapatılmalıdır Büyükelçi gönderilmeli kürecik üssü kapatılmalıdır.
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