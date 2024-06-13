Azerbaycan'dan ilginç karar! Evlenmeleri yasaklandı
Azerbaycan, akraba evliliklerinden doğan çocukların bazı hastalıkları da beraberinde getirdiği gerekçesiyle hala, dayı, amca ve teyze çocuklarının evlenmesine yasak getirdi.
Azerbaycan akraba evlilikleriyle ilgili harekete geçti. Yeni düzenlemeyle ülkedeki akraba evlilikleri yasaklandı.
Kan bağı olan hala, dayı, amca ve teyze çocuklarının evlenmesinin önüne yasal engel konuldu.
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