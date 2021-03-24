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Dünya Azerbaycan’dan büyük buluş! Dünyanın gözü orada
Dünya

Azerbaycan’dan büyük buluş! Dünyanın gözü orada

Gardaş Azerbaycan’ın 'Şafak-Asiman' yatağında doğal gaz rezervi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:43:00 -
Azerbaycan’dan büyük buluş! Dünyanın gözü orada

Azerbaycan'ın 'Şafak-Asiman' yatağında doğal gaz rezervi bulunduğu açıklandı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamaya göre, "Şafak-Asiman" yatağında 7 bin 189 metre derinlikte doğal gaz ve kondensat rezervi tespit edildi.

Açıklamada, sahanın rezervlerinin tam belirlenmesi için ilave değerlendirme kazısının yapılacağı belirtildi.

Başkent Bakü'nün 125 kilometre güneydoğusunda yer alan "Şafak-Asiman" yatağı, 1100 metrekarelik alanı kapsıyor.

Deniz derinliği 650 ile 800 metre arasında değişen yatakta keşif çalışmaları SOCAR ve British Petroleum (BP) tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

SOCAR ve BP, "Şafak-Asiman" yatağının ortak işletilmesi konusunda 2010'da anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: AA

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