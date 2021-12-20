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Dünya Azerbaycan'daki askeri helikopter kazasının nedeni belli oldu
Dünya

Azerbaycan'daki askeri helikopter kazasının nedeni belli oldu

Azerbaycan'da 14 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeninin pilotaj hatası olduğu açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 12:11:00 -
Azerbaycan'daki askeri helikopter kazasının nedeni belli oldu

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Kasım'da meydana gelen kazanın, pilotların rüzgarın yönü ve hızını dikkate almadan hatalı iniş gerçekleştirmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı.

Kazada, 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.

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