Azerbaycan'daki askeri helikopter kazasının nedeni belli oldu
Azerbaycan'da 14 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeninin pilotaj hatası olduğu açıklaması yapıldı.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Kasım'da meydana gelen kazanın, pilotların rüzgarın yönü ve hızını dikkate almadan hatalı iniş gerçekleştirmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yapmıştı.
Kazada, 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.