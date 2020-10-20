  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!
Gündem

Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonu aralıksız sürdürüyor. Aldığı mevzileri Ermeni güçlere vermeyen Azerbaycan Ordusu dün gece Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı çok sayıda Ermeni askerin de öldürüldüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:09:00 - 2020-10-20 11:18:15
Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların sürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

4 grad füze sistemi imha edildi

AA'da yer alan habere göre Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan, 27 Eylül'den bu yana süren operasyonda 78 yerleşim birimini ele geçirdi. 

Çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü

Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Ermeni güçlerine ait komuta kontrol merkezleri, dün Türk SİHA'ları tarafından yine yerle bir edildi.

Ermenistan 61 sivili katletti

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 19 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını da açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 61 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1846 ev, 90 apartman, 341 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan nereleri kurtardı? Azerbaycan son dakika haberleri
Azerbaycan nereleri kurtardı? Azerbaycan son dakika haberleri

Dünya

Azerbaycan nereleri kurtardı? Azerbaycan son dakika haberleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AA

ERMENİSTANA GERİLLA TAKTİĞİYLE İÇİNE ŞEHİRLERİNE GİRİLİP SABOTAJ ÖNEMLİ İSİMLERE İNFAZ YAPACAK ÖZELLİKLE SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN EMİR VEREN ALÇAKLAR YOK EDECEK BİRİMLER YOLLAMAK GEREK MASUMLARA ZARAR ASLA VERİLMEZ BİZİM İNANCIMIZDA YOK AMA AZERBAYCAN ŞEHİRLERİNİ VURAN FÜZELER ASKERİ BİRLİKLER ŞEHİR İÇLERİNDEKİ ÖNEMLİ KAMU KURUMLARI PATLATILMALI BUNLAR GÜÇTEN ANLAR VE ZALİMLER KORKAK OLUR
  • Yanıtla
Avanak Apdi Suudi modeli!
Dünya

Avanak Apdi Suudi modeli!

İsrail ile ilişkileri normalleşme sürecine giren Suudi Arabistan, Türkiye'ye düşmanca bir politika uygulamaya devam ediyor. Türk mallarını b..
20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira
Gündem

Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira

Kimse tarafından kale alınmamasından dolayı hazımsızlanan Fehmi Koru, FETÖ'nün 'Türkiye'de medyaya baskı' tezine sığınarak Cumhurbaşkanı Erd..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay