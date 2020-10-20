Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların sürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

4 grad füze sistemi imha edildi

AA'da yer alan habere göre Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan, 27 Eylül'den bu yana süren operasyonda 78 yerleşim birimini ele geçirdi.

Çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü

Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Ermeni güçlerine ait komuta kontrol merkezleri, dün Türk SİHA'ları tarafından yine yerle bir edildi.

Ermenistan 61 sivili katletti

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 19 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını da açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 61 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1846 ev, 90 apartman, 341 kamu binası kullanılamaz hale geldi.