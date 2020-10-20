Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!
Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonu aralıksız sürdürüyor. Aldığı mevzileri Ermeni güçlere vermeyen Azerbaycan Ordusu dün gece Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı çok sayıda Ermeni askerin de öldürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların sürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.
4 grad füze sistemi imha edildi
AA'da yer alan habere göre Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi.
Azerbaycan, 27 Eylül'den bu yana süren operasyonda 78 yerleşim birimini ele geçirdi.
Çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü
Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.
Ermeni güçlerine ait komuta kontrol merkezleri, dün Türk SİHA'ları tarafından yine yerle bir edildi.
Ermenistan 61 sivili katletti
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 19 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını da açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 61 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1846 ev, 90 apartman, 341 kamu binası kullanılamaz hale geldi.