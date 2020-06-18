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Azerbaycan’da karantina süresi 1 Ağustos’a kadar uzatıldı

Azerbaycan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 1 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:00:00 -
Azerbaycan’da karantina süresi 1 Ağustos’a kadar uzatıldı

Azerbaycan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 1 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.



Korona virüs salgını ile mücadele kapsamından birçok ülke tedbirleri yeniden sıkılaştırıyor. Azerbaycan’da 1 Temmuz’da sona ermesi beklenen karantina süresi 1 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Bakanlar Kurulu, tarafından yapılan açıklamada ülkeye giriş ve çıkışlar ile şehirlerarası seyahat yasağının uzatıldığı duyuruldu. Kurul, kargo taşımacılığının yasaktan muaf tutulduğunu açıkladı.



Bakanlar Kurulu, ayrıca Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran, Abşeron, Yevlah, Celilabad ve Masallı şehirlerinde 21 Haziran’dan 5 Temmuz’a kadar salgın kısıtlamalarının sertleştirileceğini aktarırken, bu bölgelerde sokağa çıkmak isteyen vatandaşların izin alması gerektiği açıklandı. Kurul, bu şehirlerde uygulanan 2 haftalık kısıtlama kapsamında restoran, kafe, çay bahçesi, AVM, müze ve sergi salonlarının kapatılacağını aktarırken, spor müsabakalarının ise askıya alındığını duyurdu.


Azerbaycan’da toplam korona virüs vaka sayısı 11 bin 329’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139’a yükseldi.

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