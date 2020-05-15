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Azerbaycan’da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında 18 Mayıs’tan itibaren restoran, kafe ve müzeler yeniden açılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:24:34 -
Azerbaycan’da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında 18 Mayıs’tan itibaren restoran, kafe ve müzeler yeniden açılmasına karar verildi.


Çin’de ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik birçok ülke önlemlerini gevşetti. Azerbaycan’da Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, salgınıyla ilgili mevcut durum göz önünde bulundurarak 18 Mayıs’tan itibaren Bakü, Sumgayit, Gence, Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.


Karar kapsamında Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde SMS ile izin alınarak sokağa çıkma uygulaması sona eriyor. Park ve dinlenme alanları, 10 kişiden fazla olmamak şartıyla yeniden ziyaretçilere açılacak. Restoran, kafe ve çay bahçeleri de yine belirli kurallara uyma şartıyla yerel saatler 08.00-18.00 arasında hizmet verebilecek. Ayrıca müze ve sergiler de kapılarını yeniden vatandaşlara açacak. Ülke genelinde 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağının da kaldırılacağı duyurulurken zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.


Bazı kısıtlamaların ise 31 Mayıs’a devam edeceği belirtildi. Buna göre kargo taşımacılığı hariç kara ve hava yoluyla Azerbaycan’a giriş-çıkış, Bakü, Sumgayit ve Abşeron iline diğer bölgelerinden yolcu taşımacılığına uygulanan yasak devam edecek. Kültürel ve spor etkinlikleri de dahil olmak üzere düğünlerin, nişanların ve benzeri tüm kitle etkinliklerine getirilen yasaklar da 31 Mayıs’a kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.


Öte yandan Azerbaycan’da şu ana kadar 2 bin 980 Covid-19 vakası tespit edilirken, 36 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam bin 886 kişi ise virüsü yenerek iyileşti.

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