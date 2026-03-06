Azerbaycan’da Bayraktar eğitimi: TB2’nin ilk kursiyerleri mezun oldu
Azerbaycan’da kurulan Bayraktar Teknoloji Uçuş Hazırlığı Eğitim Merkezi, ilk kursiyerlerini mezun ederek eğitim programını tamamladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2 sistemi uzmanlarının yetiştirildiği kursun ilk mezuniyet töreni düzenlendi.
Vatan için canlarını feda eden şehitlerin saygı duruşu ile anıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı okundu.
Törende konuşan Tümgeneral Hasan Elövsedov, kursu başarıyla tamamlamaları dolayısıyla mezunları Savunma Bakanlığı adına tebrik ederek başarılar diledi.
Programın sonunda kursu tamamlayan personele sertifikaları takdim edildi.
