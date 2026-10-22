Azerbaycan'da başörtüsü yasağına karşı çıkanların evleri basılıyor!

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye bağlı Nardaran’da, okullarda başörtüsü yasağına karşı çıkanlara yönelik polis operasyonunda 88 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye bağlı Nardaran yerleşiminde, okullarda başörtüsü yasağına karşı çıkan kişilere yönelik polis operasyonları ve gözaltılar yaşandığı bildirildi.

Yerel kaynaklarda yayınlanan haberlere göre, 16 Ekim gecesi Nardaran yerleşimine çok sayıda polis sevk edildi. Söz konusu baskınlarda 40’tan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bazı kaynaklar gözaltına alınanların sayısının 88'e ulaştığını ifade etti.

Nardaran sakinlerinin aktardığına göre, güvenlik güçleri başörtüsü yasaklarına karşı düzenlenen toplantılarda öne çıkan kişileri hedef aldı.

Operasyon sırasında bazı evlere girildiği, gözaltına alınanlar arasında tanınan isimlerin de bulunduğu ve bazı ailelerin alıkonulan yakınlarından haber alamadığı belirtildi.

Yerel haberlerde, gözaltına alınanların Sabunçu İlçe Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğüne ilişkin tanıklıklara da yer verildi.

Gözaltına alınanların bir kısmının idari tutuklamaya tabi tutulduğu, bazıları hakkında ise ceza soruşturması başlatıldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi.

Bununla birlikte, gözaltıların tamamına ilişkin kesin sayı, hukuki süreçler ve kişilere yöneltilen suçlamalar konusunda kamuya açık, kapsamlı bir resmi açıklama bulunmuyor.

Gözaltına alınanların yakınlarının, medyaya konuşmaları halinde cezaevindeki aile üyelerine işkence uygulanacağı yönünde tehdit edildiği de ileri sürüldü.

Polis müdahalesi sırasında kötü muamele yapıldığı ve köy sakinlerinin yoğun baskı altında tutulduğu yönünde iddialar da gündemde.

Azerbaycan makamlarından bu iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Başörtüsü yasakları protestoları tetikledi

Azerbaycan’da tartışmalar, devlet okullarında öğrenciler ve öğretmenlere yönelik başörtüsü yasağının ardından büyüdü. Eylül ayında kabul edilen düzenlemeler, eğitimde "laiklik ilkesine aykırı görüldüğü" belirtilen kıyafetleri yasaklıyor.

Metinde başörtüsü açıkça belirtilmese de birçok okul, başörtüsü takan öğrencilerin ve öğretmenlerin derslere girmesine izin vermemeye başladı.

Bu uygulama Bakü başta olmak üzere çeşitli yerleşimlerde protestolara yol açtı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, 12 Ekim’de protestolarla bağlantılı olarak 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Aktivistler ise gözaltı sayısının resmi açıklamada belirtilenden daha yüksek olduğunu savunuyor.

Azerbaycan'da başörtüsü yasağının gündeme geldiği günden bu yana kaç kişinin güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğuna dair resmi bir veri bulunmuyor.

Nardaran’daki son gelişmeler, başörtüsü yasaklarının yalnızca eğitim hakkı ve din özgürlüğü tartışmasıyla sınırlı kalmadığını, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve protestoculara yönelik adli işlemler üzerinden de yeni bir gerilime dönüştüğünü gösteriyor.

Kaynak: Mepa News