  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Azerbaycan’da 77 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan’da 77 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 204’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:13:08 -
Azerbaycan’da 77 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan’da 77 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 204’e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 77 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 15 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 25’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 204’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 28 kişi hayatını kaybetti, bin 551 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.


Bugüne kadar 175 binden fazla korona virüs testi yapılan Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı