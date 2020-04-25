  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Azerbaycan’da 25 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan’da, 25 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 617’e yükseldi.

2020-04-25 15:44:09 -
Azerbaycan’da 25 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan’da, 25 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 617’e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 25 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 67 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 15’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.


Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 617’ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 21 kişi hayatını kaybetti, bin 80 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.


Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 120 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı