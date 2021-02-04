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Gündem Azerbaycan'a ihraç edilmişti! İlk parti ulaştı
Gündem

Azerbaycan'a ihraç edilmişti! İlk parti ulaştı

Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatı ilk partisi Bakü'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 22:55:00 -
Azerbaycan'a ihraç edilmişti! İlk parti ulaştı

Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatı (MEMATT) ilk partisi Bakü'ye ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kayseri'den gönderilen ilk parti MEMATT'ların Bakü'ye sevkinin gerçekleştiği bildirildi.

Paylaşımda, "İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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