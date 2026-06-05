Azerbaycan ve Türkiye’den yapay zekâ alanında iş birliği! Mutabakat Zaptı imzalandı

Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi (ANAS), Türk Dünyası İşadamları Birliği ve “Compnet” Ltd. arasında bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu amaçla düzenlenen toplantıda konuşan Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbeyli, son yıllarda Akademinin Türk Dünyası’nın önde gelen bilim kurumlarıyla kapsamlı ilişkiler kurduğunu, ortak bilimsel konferanslar ve araştırma projelerinin başarıyla hayata geçirildiğini vurguladı. Prof. Dr. İsa Habibbeyli, günümüzde ANAS’ın bilimsel ve teknolojik projelerin desteklenmesi alanında daha etkin mekanizmalar uyguladığını ve bu doğrultuda uluslararası iş birliğine özel önem verdiğini belirtti.

MUTABAKAT ZAPTINA HABİBBEYLİ VE DANIŞ İMZA KOYDU

Daha sonra söz alan Türk Dünyası İşadamları Birliği Başkanı Fatih Mehmet Danış, temsil ettiği kuruluşun dijital dönüşüm süreçlerine sağladığı katkılardan bahsetti. Danış, yapay zekâ, dijital teknolojiler ve yenilikçi çözümler alanlarında ANAS ile ortak projeler yürütmeye büyük ilgi duyduklarını ifade etti. Toplantının sonunda, dijital bilimsel ilişkiler, inovasyon, teknoloji ve uluslararası iş birliği alanlarında taraflar arasında karşılıklı faydaya dayalı ortaklığın geliştirilmesine yönelik Mutabakat Zaptı, ANAS Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbeyli ile Türk Dünyası İşadamları Birliği Başkanı Fatih Mehmet Danış tarafından imzalandı.