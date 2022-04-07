Azerbaycan ve Ermenistan hakkındaki kararlarını açıkladılar

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüştükten sonra üçlü akşam yemeğinde bir araya geldi.

TSİ 20.00 sularında başlayan ve yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından Michel, basına açıklamalarda bulundu.

Michel, liderlerin muhtemel bir barış antlaşması hazırlamak için somut bir süreç başlatma ve ortak çalışma grubu kurma üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Görüşmeyi "harika ve çok verimli" diye tanımlayan Michel, "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik." dedi.

Michel, gelecek haftalarda kaydedilecek ilerleme için sağlam bir iletişim ve koordinasyon kanalının korunacağına inandığını söyledi.

"Anlaşma imzalamak ne kadar zaman alır?" sorusunu tahmin etmenin güç olduğunu ancak Aralık 2021'de yapılan ilk görüşmeden bu yana çok çalışıldığını, iki tarafın önceliklerinin, hassasiyetlerinin neler olduğu konusunda görüşüldüğünü vurguladı.

"İlerleme kaydediyoruz. Her iki taraftaki zorlukları hafife alıyor değilim ama ilerlemek için ortak bir istek var." diyen Michel şöyle devam etti:

"Bu gece doğru yönde önemli bir adım attık. Bu elbette her şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyor ama bir araya gelebilmek için olası unsurların neler olduğunu daha iyi anladığımız, bir an önce barış, güvenlik ve istikrarı garanti eden sürdürülebilir bir anlaşmaya varmak için ilerleme kaydettiğimiz anlamına geliyor."