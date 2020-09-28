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Gündem Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere uçuşları durdurdu
Gündem

Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere uçuşları durdurdu

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:48:00 - 2020-09-28 12:17:09
Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere uçuşları durdurdu

Azerbaycan, tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı. Karardan sadece Türkiye muaf tutuldu.

Ermenistan’ın sınır hattındaki saldırılarına karşı geniş çaplı operasyon başlatan Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan ülkede kısmı seferberlik kararına göre, Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevi bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınması ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

İki ülkeden kritik karar

Dün sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırı sonrası Azerbaycan karşılık vermiş ve bölgede çatışma başlamıştı. Çatışmalar sonrası her iki ülke de belirli yaş grubunu kapsayan seferberlik ilan etmişti.

"550 Ermeni askeri öldürüldü"

Öte yandan Ermenistan ile yaşanan çatışmanın bilançosunu kamuoyu ile paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 550 Ermeni askerinin öldürüldüğü bildirildi. Azerbaycan, bölgede işgal altındaki bazı köyleri yeniden ele geçirdi.

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