Azerbaycan, Türk SİHA'larını havalandırdı
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ savaşının kazanılmasında büyük pay sahibi olan Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar ile bir tatbikat yaptı.
Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol ve yakıt ikmalinin yapılması yer aldı.
Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ederek imha etti.
Dağlık Karabağ savaşının kazanılmasında büyük pay sahibi olan İHA'lar Ermenistan Ordusu'nu bozguna uğratmıştı.