  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AB'den skandal! Ölüme terk ettiler
Almanya’da çifte vatandaşlık gelişmesi:
Uzmanlardan internetten altın alanlara u
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Dünya Azerbaycan, Türk SİHA'larını havalandırdı
Dünya

Azerbaycan, Türk SİHA'larını havalandırdı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ savaşının kazanılmasında büyük pay sahibi olan Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar ile bir tatbikat yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 18:48:00 -
Azerbaycan, Türk SİHA'larını havalandırdı

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol ve yakıt ikmalinin yapılması yer aldı.

Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ederek imha etti.

Dağlık Karabağ savaşının kazanılmasında büyük pay sahibi olan İHA'lar Ermenistan Ordusu'nu bozguna uğratmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çelik

Kardaşım tatbikatın harbisini ermeni saldırganlar üzerinde yaptın yüz üzerinden yüz aldın,Yüce Allah zaferini daim dostluğumuzu kaim etsin İnşAllah
  • Yanıtla
İkna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist anlattı: Elebaşların toplantı yerleri sürekli değişiyor
Aktüel

İkna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist anlattı: Elebaşların toplantı yerleri sürekli değişiyor

İkna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, örgüt elebaşlarının ayda bir toplantı yaptığını ve toplantı yerinin sürekli değ..
Dr. Erdoğan Karakuş, o ülkenin kirli planını açıkladı: Amaçları Ankara'yı vurmak
Gündem

Dr. Erdoğan Karakuş, o ülkenin kirli planını açıkladı: Amaçları Ankara'yı vurmak

Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonlara imza atan Yunanistan'ın sinsi adımları devam ederken Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik bir açıklama geld..
İmamoğlu’na soruşturma Emre Uslu'yu kudurttu
Gündem

İmamoğlu’na soruşturma Emre Uslu'yu kudurttu

Fatih Türbesi’nde eli arkada gezdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkından açıla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay