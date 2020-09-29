Azerbaycan sonuna kadar gitmeli!

Kukla devlet Ermenistan’ın Sovyet Rusya’nın desteğiyle 1990 yılında işgal ettiği ve Hocalı katliamı başta olmak üzere sayısız insanlık dramına imza attığı vahşet dönemi, Azerbaycan’ın kararlı tutumu, Türkiye’nin askeri, lojistik ve politik desteğiyle son bulacak. Ermenistan’ın saldırısıyla başlayan çatışmalar, Karabağ bölgesinin yeniden ana yurda bağlanmasının önünü açacak. Türkiye ise kardeş Azerbaycan’a her türlü desteği veriyor.

Türkiye kurtaracak

Konu ile ilgili Akit’e konuşan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, şunları dile getirdi: “Nikol Paşinyan, küreselcilerin operasyonu ile başbakanlığa getirildi. Paşinyan’ın tek bir amacı vardı: Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmekti. Ne yaptı? Karabağ’a durduk yere saldırdılar. Rusya ise kendi büyükelçisinin öldürülmesinden bu yana dikkatli davranıyor, kendini geri planda tutmaya çalışıyor. Rus Vladimir Jirinovski, ‘200 yıl boyunca Türklerle boşu boşuna savaştırıldık’ diye açıklama yaptı. Azerbaycan yarım seferberlik, Ermenistan ise tam seferberlik ilan etti. Bu korkunun bir yansımasıdır. Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan Karabağ’ı kurtaracaktır.”

Güç ve hak kazanacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay Coşkun Başbuğ ise şöyle konuştu: “Ermenistan, ikiyüzlü bir siyaset ve saldırgan bir politika güttükleri için 30 yıldır bir arpa boyu yol alınamadı. Artık gücün kazandığı bir dönemdeyiz. Türkiye ise diyalog, karşılıklı anlaşma, ikili görüşmeler gibi tüm evreleri çoktan geçti. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya çalışıyor.

Devlet bile değil!

Ermenistan, bir devlet değildir. 1.5 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyadır. Siyasi irade yok, kuyruk dışarıda, ekonomik güçleri bulunmuyor, milleti aç ve sefil. Bu kadar acizliğin içinde kıvranan bir Ermenistan, tek başına Azerbaycan’a saldırabilir mi? Saldırıyı yöneten Rusya, Fransa, ABD ve İran’dır. Haftalar sürmeden Karabağ kontrol altına alınacak. Harekatı kesmek intihar olur. Ermenistan’ın kaybedeceğini anlayan Batı’yı ise telaş sardı. Libya’da Hafter’e gıkı çıkmayan Batı, Türkiye sahada dengeleri değiştirmeye başladığı andan itibaren diyalog diye açıklama yapmaya başladı.”