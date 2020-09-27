Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Azerbaycan Ordusu tarafından Ermenistan mevzilerine düzenlenen karşı saldırı sonucu bazı köyler Ermeni işgalinden kurtarıldı.
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu işgal altında bulunan bazı köyleri Ermenilerden geri aldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Fuzuli-Cerbayil bölgesinde bulunan Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri Ermeni işgalinden kurtarıldı. Ayrıca Ağdara bölgesi ve Murovdağ yönündeki Ermeni mevzileri tahrip edilerek stratejik tepeler kontrol altına alındı.
Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.