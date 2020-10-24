Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni ordusuna karşı Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı'da gece boyunca operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havan topları ile ateş açan Ermeni kuvvetlerine açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadli yönlerinde ciddi kayıplar verildiği belirtildi.

Ermeni ordusunun silah, mühimmat ve yakıt tanklarının imha edildiği ve Ermeni kuvvetlerinin kaçarak geri çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun Ermeni kuvvetlerinin birkaç destek noktasını ve mühümmatlarını tahrip ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Cephe boyunca çatışmaların sürdüğü ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.