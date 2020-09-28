Azerbaycan ordusuna tüm cephe hattı boyunca karşı saldırı emri

Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan dün sabah saatlerinde alçakça bir saldırı gerçekleştirerek Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerini ve askeri mevzilerini bombaladı. Saldırıya misliyle karşılık veren Azerbaycan ordusu 550'den fazla Ermeni askerini öldürdü. Birçok kritik nokta da işgalci Ermenistan güçlerinden geri alındı.

Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan yaşadıkları hezimeti itiraf ederek "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yaralılarımız var. Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye de var" ifadelerini kullandı.

Cephe hattı boyunca saldırı emri

Azerbaycan kanalı İctimai TV'nin aktardığı habere göre Azerbaycan ordusuna tüm cephe hattını boyunca "karşı saldırı emri" geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırılan habere göre, orduya saldırıları önlemek ve ülkenin güvenliğini temin etmek için, bütün cephe hattı boyunca karşı saldırı emri verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi.

Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor" ifadelerine yer verildi.