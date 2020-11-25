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Dünya Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında olan Kelbecer'e girdi!
Dünya

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında olan Kelbecer'e girdi!

Son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusu 27 senedir Ermenistan'ın işgali altında olan Kelbecer'e girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 00:20:00 - 2020-11-25 00:44:30
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında olan Kelbecer'e girdi!

Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993 yılında Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

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