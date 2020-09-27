Azerbaycan öldürülen Ermeni askerlerin sayısını duyurdu!
Azerbaycan Seferberlik Birimi, Ermenistan ile yaşanan çatışmada 10 Ermenistan askerin öldürüldüğünü duyurdu.
Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Azerbaycan topraklarında sivil yerleşim birimlerini hedef alan hain saldırısının ardından bölgede çatışmalar yaşanıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kameralar karşısına geçip "Ateşe Ermenistan başladı, şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" demişti.
10 Ermeni askeri öldürüldü
Çatışmalarla ilgili ilgili son bilgileri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Silahlı kuvvetlerimizin başarısı bizi sevindiriyor. İşgal altındaki bazı yerler kurtarıldı" açıklamasında bulunurken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov da 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan Seferberlik Birimi'den yapılan açıklamada ise 10 Ermeni askerin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada "Bugün seferberliğe gerek yok. Ordumuz toprak bütünlüğünü koruyor" denildi.