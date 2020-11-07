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Gündem Azerbaycan nereye kadar ilerledi?
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Azerbaycan nereye kadar ilerledi?

Azerbaycan son durum | Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor. Milyonlarca kişi Azerbaycan'ın yaptığı operasyonları, hangi köyleri toprakları geri aldığını araştırıyor. Peki, Azerbaycan son olarak nereyi aldı? | Azerbaycan geri aldığı köyler? | Azerbaycan son durum

Yeniakit Publisher
2020-11-07 12:27:00 -
Azerbaycan nereye kadar ilerledi?

Azerbaycan son durum nedir? Azerbaycan topraklarını geri alabilmek için mücadelesini sürdürüyor. Milyonlarca kişi Azerbaycan’ın geri aldığı topraklarının nereler olduğunu, Azerbaycan’daki son durumu merak ediyor. İşte, detaylar.

Azerbaycan nereye kadar ilerledi?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev sosyal medya hesabından geri alınan topraklarla ilgili açıklama yaptı. Aliyev, Twitter hesabından "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımını yaptı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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