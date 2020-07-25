Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aliyev: "Ermenistan'ın kırmızı çizgisi yok"

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait yerleşim birimlerine ateş açtığını ve sivilleri katlettiğini söyleyerek, "Ermenistan'ın hiçbir kırmızı çizgisi yok." dedi.

Aliyev, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da başlayan ve sonrasındaki günlerde de devam eden saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Sınırdaki Tovuz ilinde Azerbaycan'a ait stratejik yükseklikleri ele geçirmek isteyen Ermeni güçlerin geri püskürtüldüğünü hatırlatan Aliyev, saldırıların nedeninin bölge güvenliğini tehdit etmek olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın bölgenin lider ülkesi olduğunu, Ermenistan'ın ise tüm projelerin dışında tutulduğunu anlatan Aliyev, "Erivan yönetiminin ekonomik, askeri ve diplomatik başarısızlıkları Ermenistan devletinin çöküşünü kaçınılmaz kılıyor. Fakat bunu hazmedemiyorlar. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Güney Kafkasya Doğalgaz Boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Tovuz'dan geçiyor. Başarısızlıklarını hazmedemedikleri için Azerbaycan'ın projelerini tehdit altına almayı amaçladılar. Fakat tüm girişimleri başarısız oldu." diye konuştu.

Aliyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine de ateş açtığını, sınıra yakın köylerde çok sayıda evin top mermisi isabet etmesi sonucu tahrip olduğunu bildirerek, "76 yaşındaki bir sivil vatandaşımız evine mermi isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Ermenistan'ın hiçbir kırmızı çizgisi yok. Sivillere ve hastanelere saldırıyorlar. Cenevre Konvansiyonu'na göre savaş durumunda bile sivillerin katledilmesi ve sağlık kurumlarına saldırı yasak. Ermenistan tüm bu kuralları hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

Son çatışmaların ardından Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi, Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü (GUAM) gibi uluslararası kuruluşlardan Azerbaycan'ın haklı tutumuna tam destek geldiğini bildiren Aliyev, Ermenistan'ın ise üyesi bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden bile destek görmediğini kaydetti.

Aliyev, en büyük desteğin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye devleti ve Türk halkından geldiğini belirterek, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Çatışmalar çıktığında Tovuz'a giderek hem askerleri hem de bölge halkını ziyaret ettiğini bildiren Aliyev, morallerin yüksek olduğunu vurguladı.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.



Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.



Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.