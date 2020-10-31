  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan ilk kadın şehidini verdi
Dünya

Azerbaycan ilk kadın şehidini verdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalarda Azerbaycan ilk kadın şehidini verdi. Cephede yaralı askerleri güvenli bölgeye götüren Areste Bakhishova şehit düştü

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:02:00 -
Azerbaycan ilk kadın şehidini verdi

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Azerbaycan ordusunun sahadaki ilerleyişini durduramayan Erivan yönetimi istediği 3 ateşkesi de sivil yerleşim yerlerini vurarak ihlal etti.

Erivan tutukluları cepheye gönderiyor

Ermenistan'ın alçak saldırılarına sahada cevap veren Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında olan yaklaşık 200 yerleşim yerini işgalden kurtardı ve uzun yıllar sonra toprak bütünlüğünü sağlamaya yaklaştı. Bu durum karşısında çaresiz kalan Erivan yönetimi ise PKK'lı teröristlerden sonra mahkumlara sarıldı ve hapiste olan tutukluları salarak Karabağ Cephesine göndermeye başladı.

Ermenistan 91 sivili katletti

Şuşa'ya yaklaşan Azerbaycan ise burayı da işgalden kurtararak Dağlık Karabağ'a bir adım daha yaklaşmak istiyor. Gece boyunca Ermeni unsurlarını vurmaya devam etti. Dün son yapılan açıklamada ise Ermeni saldırılarında katledilen sivil kayıp sayısı açıklandı. Buna göre,91 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 400 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren sivillerden 1'inin bebek 10'unun çocuk, 27'sinin ise kadın olduğu belirtildi.

Azerbaycan ilk kadın şehidi

Öte yandan bölgeden gelen son bilgi tüm Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi hüzne boğdu. Cephede yaralı askerleri güvenli bölgeye götürdüğü sırada saldırıya uğrayan Areste Bakhishova şehit düştü. Bakhisova, savaşın başladığı günden bugüne kadar Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi oldu. Şehit Bakhishova önceki gün gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

"Kızım bana, bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet dedi" 

Şehit kızını gözyaşları içinde toprağa veren Bakhishova'nın annesi ise "Kızım bana, bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet dedi" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
Deprem sonrası o paylaşımlar için talimat geldi!
Gündem

Deprem sonrası o paylaşımlar için talimat geldi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de yaşanan depremin ardından provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçti.
Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman
Gündem

Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman

İslam düşmanlığının köpürtüldüğü Fransa’da, Notre Dame Kilisesi’ne yönelik zaman ayarlı provokatif saldırı Müslümanlara mâl edilmeye çalışıl..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay