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Dünya Azerbaycan ile Ermenistan arasında üst düzey temas
Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan arasında üst düzey temas

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 18:14:00 -
Azerbaycan ile Ermenistan arasında üst düzey temas

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlar Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının hazırlıklarına başlanılması için yapılacak işleri müzakere etti.

İki ülke arasında ortak sınır komisyonu oluşturulması konusunu da müzakere eden bakanlar, birtakım insani konular üzerinde de görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 6 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmede barış anlaşmasının hazırlıklarına başlanılması için iki ülkenin dışişleri bakanlıklarına talimat verilmesi kararlaştırılmış, Nisan 2022 sonuna kadar ortak sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağlanmıştı.

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