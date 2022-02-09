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Gündem Azerbaycan harekete geçti! Türkiye için acil durum hamlesi
Gündem

Azerbaycan harekete geçti! Türkiye için acil durum hamlesi

Azerbaycan, hükümetin talebi üzerine Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı tedarik edecek. Report sitesinin haberine göre; ocak ayında günlük 5 milyon metreküp ile başlanan tedarikin şubat sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 20:40:00 -
Azerbaycan harekete geçti! Türkiye için acil durum hamlesi

Azerbaycan, Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazının ihracına başladı. Gaz tedarikinin günlük 5 milyon metreküp civarında olduğu, ocak ayının son haftasında başladığı ve şubat sonuna kadar süreceği belirtildi.

Türkiye, 2021'de 8,5 milyar metreküp ile Azerbaycan gazının en büyük alıcısı konumunda. Azerbaycan ayrıca İtalya, Yunanistan , Bulgaristan ve Gürcistan'a da gaz satıyor.

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden biri olan İran'ın ocak ayında teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ, doğal gaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı. BOTAŞ, sanayi tesislerine uygulanan gaz kısıntısını 8 Şubat itibariyle kaldırmıştı.

 

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