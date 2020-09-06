Azerbaycan halkı hedefte! Ermeni kadınlar sivillere saldıracak
İtalyan Eurasianews’in ortaya attığı bir iddiaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan’ın, Ermeni kadınları Azerbaycanlı sivillere karşı silahlı saldırı yaptırmaya hazırladığı iddia edildi.
Eurasianews’in haberinde Hakobya’nın Ermeni kadınlarla birlikte Dağlık Karabağ’da askeri tatbikatlara karıştığı ve burada silahlı eğitimler gerçekleştirildiğine ilişkin görsellere de yer verildi. Hakobyan’ın 25 Ağustos’ta başlayan tatbikatlara farklı yaş ve meslek gruplarından 15 kadınla birlikte katıldığı aktarıldı.