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Dünya Azerbaycan Fransa'ya nota verdi!
Dünya

Azerbaycan Fransa'ya nota verdi!

Azerbaycan, Fransa'da yapılacak olan 2022 seçimlerinde aday olan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partili Valerie Pecresse'nin Azerbaycan'ın izni olmaksızın Karabağ'a gitmesi üzerine Fransa'ya nota verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 17:03:00 -
Azerbaycan Fransa'ya nota verdi!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız politikacı Valerie Pecresse ile bazı diğer siyasetçilerin 22 Aralık'ta, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yasa dışı ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir eylem olarak kabul edilen bu ziyaret üzerine Fransa'nın Azerbaycan maslahatgüzarının dışişleri bakanlığına çağrıldığı ve nota verildiği bildirildi.

Pecresse ve diğerlerinin, Azerbaycan'ın "istenmeyen adamlar" listesine dahil edildiği kaydedildi.

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