Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu
Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi ve Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler burada görev yapmaya başladı.
Azerbaycan, İran sınırında Ermenistan'ın işgalinden kurtulmuş bölgelere ileri karakollar kurdu.
Cebrail ve Zangilan vilayetlerinde Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikilmiş ve Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı askerleri burada göreve başlamıştır.
Azerbaycan ordusu, 27 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan-Ermenistan sınırının 132 kilometrelik alanını 22 Ekim'de tam kontrol altına aldı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınır hattının kurtuluşunu ilan ederek, İran halkını ve Azerbaycan halkını tebrik etti.