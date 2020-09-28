Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler
Rusya'ya ait olduğu iddia edilen 3 Mig-29 savaş uçaklarının İran'dan havalanarak Karabağ'da alçak uçuş yaptığı iddia edildi.
Ermenistan’ın dün sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattındaki saldırıları sonrası başlayan gerilim tırmanıyor.
Ervan yönetimi tarafından yapılan provokasyonlara anında yanıt veren Azerbaycan Ordusu, 550 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Ermenistan’ın yakın ilişkilerde bulunduğu Rusya tarafı ise iki tarafa ateşkes çağrısı yaptı.
Ermenistan’ın başlattığı saldırıları kınamayan Moskova’nın çağrısı yanlı bir tutum olarak değerlendirildi.
Mig-29’lar alçak uçuş yaptı
Bu gelişmeler sürerken Ermenistan'da hava üssü bulunan Rusya, 3 Mig-29 savaş uçağıyla Karabağ bölgesinde alçak uçuş yaptığı öne sürüldü. Uçakların İran'dan havalandığı öne sürülüyor.
Rusya iddiası
Alçak uçuşun Ermenistan’da 30-40 savaş uçağı bulunan Rusya tarafından yapıldığı iddia ediliyor.