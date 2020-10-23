Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Türkiye'nin rolü

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Azerbaycan cephe hattında Türkiye’nin konumundan bahsetti. Rusya ne kadar bu konuda yer alıyorsa Türkiye’de o kadar bu durumun içinde olmalıdır diyen Erdoğan şu ifadelerde bulundu;

“Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına değinen Erdoğan, 'Şu an itibarıyla sayın Aliyev'in ifadesini bir kenara bırakmak mümkün değil burada Rusya ne kadar çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa Türkiye de en az Rusya kadar yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar gelmedi. Rusya'nın Türkiye ile ilgili de olumsuz açıklaması yok. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan-Ermenistan konusunda gerek diğer konularda yani Suriye'de müşterek çalışma içerisindeyiz. Temenni ederim ki bundan sonra da çözümlerde başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz” dedi.