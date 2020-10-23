  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Türkiye'nin rolü
Gündem

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Türkiye'nin rolü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında Türkiye’nin bulunduğu konumun öneminden bahsetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:58:00 -
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Türkiye'nin rolü

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Azerbaycan cephe hattında Türkiye’nin konumundan bahsetti. Rusya ne kadar bu konuda yer alıyorsa Türkiye’de o kadar bu durumun içinde olmalıdır diyen Erdoğan şu ifadelerde bulundu;

“Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına değinen Erdoğan, 'Şu an itibarıyla sayın Aliyev'in ifadesini bir kenara bırakmak mümkün değil burada Rusya ne kadar çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa Türkiye de en az Rusya kadar yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar gelmedi. Rusya'nın Türkiye ile ilgili de olumsuz açıklaması yok. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan-Ermenistan konusunda gerek diğer konularda yani Suriye'de müşterek çalışma içerisindeyiz. Temenni ederim ki bundan sonra da çözümlerde başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti
Gündem

Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti

Yunan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre ABD, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın k..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay