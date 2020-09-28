Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum

Dün sabah saatlerinde Rusya’nın kuklası Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu da harekete geçti ve insansız hava araçları başta olmak üzere tank ve toplarla Ermeni güçlerine karşı saldırıya geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonun bilançosuna ilişkin açıklama yaptı. Rusya destekli Ermenistan karşısında destan yazan Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA, yerle bir edilirken, 550'den fazla Ermeni askerin öldürüldüğünü açıklandı.

Azerbaycan’dan Ermenistan’a son uyarı

Rusya’nın maşası olan Ermenistan ordusu dün sabah saat 06.00 sıralarında Azerbaycan cephe hatlarına ve sivil yerleşim yerlerine geniş kapsamlı saldırı düzenledi. Azerbaycan ordusu da Ermeni çetelere anında karşılık verdi. Azerbaycan, Rusya’nın kuklası Ermenistan'a ait çok sayıda aracın imha edildiğini, 6 köyün de Ermenilerden temizlendiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu son kez uyardı.

Azerbaycan askerleri tarafından öldürülen Ermeni askerlerinin isimleri

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığı belirtildi. İşte Azerbaycan askerleri tarafından öldürülen Ermeni askerlerinin isimleri.