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Dünya Azerbaycan duyurdu! Pısırık Ermeni askerleri panikle kaçmaya başladı
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Pısırık Ermeni askerleri panikle kaçmaya başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, karşı karşıya gelmek istemedikleri Azerbaycan askerlerini hain pusularla hedef alan Ermeni askerlerinin panik içinde yerlerini terk ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:40:00 - 2021-11-16 17:44:23
Azerbaycan duyurdu! Pısırık Ermeni askerleri panikle kaçmaya başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama, Ermenistan askerlerinin panik içinde yerlerini terk ettiğini ve kendi içlerinde çatışma yaşadığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan askerlerinin karşı saldırısını geri püskürttüğü ve devlet sınırındaki tüm muharebe faaliyetlerinin Azerbaycan birlikleri tarafından izlendiği yer alırken, Ermeni askerlerinin korku ve panik içinde mevzilerinden ayrıldığı ve askerlerin kendi içinde çatışma yaşadığı da ifade edildi.

Ermenistan ordusunun teçhizatları imha edildi

 

Ermenistan ordusunun askeri teçhizatlarının imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan Ordusunun kontrolü altında olduğu aktarıldı.

Bakanlık, sınırdaki gerginliğin sorumluluğunun Ermenistan’da olduğunu yineledi.

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