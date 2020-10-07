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Aktüel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşecek
Aktüel

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşecek

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:32:47 -
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşecek

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ile Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ meselesini görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentine gideceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bayramov’un yarın Cenevre’ye çalışma ziyareti yapacağı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin amacının AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşmek ve çatışmanın çözümü konusunda Azerbaycan’ın tutumunu karşı tarafın dikkatine sunmak olduğu kaydedildi.

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