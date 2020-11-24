Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tüm tarihi eserlerimiz devlet tarafından korunmaktadır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bazı Batı ülkelerinin Ermenistan'ın işgalinden kurtulan bölgelerdeki Hıristiyan tapınaklarından endişe duyduklarını belirterek, "Camileri kapatanlar bizi eleştirecek mi? Camilere domuz başı atanlar bize öğretecek ve endişelerini bildirecekler mi? bize herhangi bir endişeyi dile getirmemiz gerekiyor. Mabetler Devlet tarafından korunuyor. "dedi.

Aliyev, dün işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret ederek ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi camiyi inceledi.

Eşi Mihriban Aliyeva ile caminin girişindeki duvarı öpen Aliyev, Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i cami personeline hediye etti.

Aliyev buradaki konuşmasında Ağdam'ın yıkılışını görmenin çok acı olduğunu söyledi.

Aliyev, birkaç yıl önce bu bölgedeyken Ağdam'a siperlerden dürbünle baktığını hatırlatarak, buraları uzaktan izleme hissini kelimelerle ifade etmenin zor olduğunu vurguladı.

Aliyev, Mekke'den getirdiği Kur'an'ı Ağdam Camii'ne bağışladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mekke'yi 4 kez ziyaret ettiğim için mutluyum. Bir kez rahmetli babamla ve 3 kez cumhurbaşkanı olarak. Ailemle Kutsal Kabe'de dua etmekten mutluluk duyuyorum. Herkesin kalbinde ne varsa kalbimde aynı. İlkim dua topraklarımızın işgalden kurtuluşuydu.Allah'tan topraklarımızı işgalcilerden kurtarmam için bana güç vermesini istedim.Bugün Vandallar tarafından yıkılan bir cami önünde diyorum ki mutlu bir adamım. Tanrı dualarımı işittiği ve bana bu gücü verdiği için. "

Savaş sırasında kendilerine siyasi ve manevi destek sağlayan ülkeler arasında Türkiye'ye geldi ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çeken Aliyev birçok ülkeden destek aldıklarını kaydetti.

"Toprağımızdaki tüm tapınaklar bizim tarihi zenginliğimizdir"

Aliyev, bazı Batılı liderlerin Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki Hıristiyan türbelerine ne olacağı sorusunu gündeme getirdiklerini ve endişelerini hem kendisiyle görüşmelerde hem de resmi açıklamalarda dile getirdiklerini söyledi:

"Kimsenin endişelenmesine gerek yok, özellikle İslamofobik duyguları körükleyen Batılı liderler. Kutsal İslami değerlere hakaretleri görmezden geliyorlar, hatta hakaret edenleri haklı gösteriyorlar. Bunun hakkında konuşma hakları yok. Ayrıca, toprağımızdaki tüm tapınaklar bizim tarihimizdir. "

Camileri kapatanlar bizi eleştirecek mi? Camilere domuz başı atanlar bize öğretecek ve endişelerini bildirecekler mi? Bize endişelenmenize gerek yok. Tüm tarihi eserlerimiz devlet tarafından korunmaktadır. "

"Bırakın kendi ülkelerindeki sorunlarla ilgilensinler"

Aliyev, Ermenistan'ın işgali sırasında Azerbaycanlılara ait birçok caminin yıkıldığını ve bir kısmının domuz ahırı olarak kullanıldığını belirtti.

"Bu olay bazı Batılı liderleri endişelendirmedi? Yani onlara göre camilere hakaret edilebilir, camiler yıkılabilir, domuz ahırı yapılabilir. Öyleyse şunu söylesinler kendi ülkelerinin sorunlarıyla uğraşsınlar. İşimize karışmasınlar. Buraya kendimiz geldik. Onların çabalarına ve provokasyonlarına rağmen kan döküp kendi toprağımıza geldik. Herkes gidip kendi işini yapsın. "