Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Vurduk
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası bir açıklama yaptı.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik kalleş saldırıları sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den açıklama geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettiklerini duyurdu.
Aliyev açıklamasının devamında, ‘Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak. Ermenistan’ın yasa dışı bir şekilde topraklarımıza yerleşmeye çalışmasına izin vermeyeceğiz. Karabağ bizimdir’ dedi.
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan saldırılarına jet yanıt verdiklerini ve 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.
Yapılan alçak saldırılar sonrası Türkiye’den de açıklamalar geliyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona acilen dur demeli’ dedi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ‘Azerbcaycan nasıl isterse aynen o şekilde yanlarında olacağız’ denildi.