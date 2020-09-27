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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Vurduk
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Vurduk

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:26:00 - 2020-09-27 11:30:25
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Vurduk

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik kalleş saldırıları sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den açıklama geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettiklerini duyurdu.

Aliyev açıklamasının devamında, ‘Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak. Ermenistan’ın yasa dışı bir şekilde topraklarımıza yerleşmeye çalışmasına izin vermeyeceğiz. Karabağ bizimdir’ dedi.

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan saldırılarına jet yanıt verdiklerini ve 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Yapılan alçak saldırılar sonrası Türkiye’den de açıklamalar geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona acilen dur demeli’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ‘Azerbcaycan nasıl isterse aynen o şekilde yanlarında olacağız’ denildi.

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Yorumlar

Azeriler kardesimiz olsaydi KKTC yi tanirdi!

Bu azeriler bizimkilerdende palavraci.Kucucuk bir ermenistana bile gucu yetmeyen korkaklar toplulugu.Baslarindaki aliyev diye hirsiz da bu azeri halkini bir guzel sövusluyor sulalesiyle birlikte
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Abdrhman

Daha dur demesimi kalmış. İşte fırsat vurun alın Karabağı
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