Azerbaycan bayrağına canlı yayında çirkin saldırı!
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda akılalmaz anlar yaşandı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Savaşı'nı kazanarak işgalci Ermenistan kuvvetlerini topraklarından sürmesinin ardından iki ülke, normalleşme adımları atmaya başlamıştı. Ne var ki Erivan'da gerçekleşen şampiyona açılışında bir kişi, Azerbaycan bayrağını çirkin bir saldırıyla hedef aldı.
Geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycan askerinin yolunu kaybedip Ermenistan sınırları içerisinde yakalanması sonrası şiddet görmesinin ardından bu kez başkent Erivan'da büyük bir skandala imza atıldı.
Erivan'da gerçekleşen Avrupa Halter Şampiyonası'nın canlı yayındaki açılışında, çirkin bir saldırı gerçekleşti.
Şampiyona'ya katılan ülke bayraklarının teker teker sahneye çıktığı bölümde, sıra Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan'ın anons edilmesiyle salonda ıslıkla yükselirken bir izleyici sahne önüne geçerek, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı aldı.
İzleyiciler neler yaşandığını anlamaya çalışırken Ermenistan yanlısı kişi, elinde tuttuğu Azerbaycan bayrağını ateşe verdi.
Görevlilerin anında müdahalesiyle eylemci salondan çıkartıldı ve bayrak göstericiden alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Avrupa Halter Şampiyonası'nda skandal! Azerbaycan bayrağına canlı yayında çirkin saldırı!
Çirkin saldırının ardından Ermenistan'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Saldırı karşısında Avrupa Halter Federasyonu'nun Ermenistan'a ceza verip vermeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.