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Ekonomi Azerbaycan Bankalar Birliği’nden fidan desteği
Ekonomi

Azerbaycan Bankalar Birliği’nden fidan desteği

Azerbaycan Bankalar Birliği, Türkiye’de yaşanan yangın felaketi nedeniyle zarar gören ormanların yeniden kazanılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından başlatılan 1 milyon fidan kampanyasına destek vermek için bağış kampanyası organize ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:16:00 -
Azerbaycan Bankalar Birliği’nden fidan desteği

Azerbaycan Bankalar Birliği’nin kampanyası çerçevesinde Azeri bankaların katkılarıyla çalışan başına 5 adet fidan alınarak (fidan başına 10 TL) Türkiye Bankalar Birliği nezdinde toplanan bağışa katkıda bulunulacak. TBB açıklamasında, “Dost ve kardeş Azerbaycan’ın değerli bankalarının vermiş oldukları destek için Azerbaycan Bankalar Birliği’ne teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

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