Azerbaycan atamaları yaptı! Karabağ'da seferberlik başladı!

Barış anlaşması sonrası Dağlık Karabağ’a konuşlanmaya devam eden Azerbaycan kuvvetleri, denetimine geçen yerleşim birimlerinde devlet düzenini yeniden sağlamaya yönelik girişimlerini hızlandırdı. Yakılan ve tahrip edilen resmi kurumları yeniden onarmaya başlayan Azerbaycan yönetimi, bir çok kuruma atama yaptı. Kelbecer ve Laçin’den Ermeni güçlerin tahliyesi sürerken iki kent 1 Aralık’ta Azerbaycan’a devredilecek.

Karabağ’da 27 Eylül-10 Kasım tarihlerini kapsayan savaşta büyük askeri zafer kazanan Azerbaycan ordusu, bölgenin önemli merkezlerinden Ağdam’dan sonra Kelbecer ve Laçin’i tamamen kontrol altına almak için gün sayıyor. 10 Kasım anlaşmasına göre, Rus Barış Güçleri, Kelbecer ve Laçin’den Ermeni güçleri tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye edilen noktalara Azerbaycan ordusunun konuşlanması devam ederken bu sürecin 1 Aralık’a kadar tamamlanması bekleniyor. Kelbecer ve Laçin’in Azerbaycan’a teslim edilmesi ile bölgeye yönelik yapılan anlaşma büyük oranda tamamlanmış olacak.

Seferberlik başladı

Karabağ’da Azerbaycan’ın denetimine giren bölgelerdeki kent, kasaba ve köylerde devlet düzenini yeniden kurmaya yönelik şimdiden kapsamlı girişim başlatıldı. Azerbaycan yönetimi, İşgalden kurtarılan Fuzuli, Ağdam, Şuşa, Cebrail, Gubatlı, Zengilan ile teslim almaya hazırlandığı Kelbecer ve Laçin’i yönetmek için devlet kurumlarını yeniden canlandırmaya yönelik seferberlik başlattı. Ermeniler tarafından tahrip edilen ve yakılan bir çok resmi kurumun imar ve onarımı için bölgeye uzman ekipler gönderildi. Bölgede acil sorunları çözmek için ise geçici yönetimler oluşturuldu. Azerbaycan’dan Dağlık Karabağ’a doğru yakın zamanda büyük bir imar ve inşaat çalışmasının yapılması bekleniyor.

Ağdam’a karayolu

Ağdam kentinde tamamen kontrolü sağlayan Azerbaycan yönetimi, karayolunu onarmak için ekipleri bölgeye sevk etti. Karayolunun yapımı için Azerbaycan Devlet Motorlu Yollar Kurumu, bölgeye ekiplerin yanı sıra teçhizat da sevk etti. Karayolları üzerinde kontrol noktaları oluşturulurken, bölgeye girişler kontrollü sağlanıyor.

Mehmetçik hazır

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile kurulacak ortak merkezde görev yapacak Mehmetçiklerin hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Ateşkes diplomasisi

Karabağ savaşında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Rusya’nın Azerbaycan ve Ermenistan’a yönelik diplomatik girişimleri hız kazandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan’a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, bölgede geçici görevli Rus askerlerinin bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aliyev, “Azerbaycan’da, Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakereleri de memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için bunun çok önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz” dedi. Şoygu, Bakü’ye gelmeden önce Erivan’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü.

Anlaşmaya bağlılık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün Erivan’da Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan’la ayrı ayrı görüştü. Sarkisyan ve Paşinyan’ın Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiği belirtildi. Söz konusu açıklamanın Dağlık Karabağ meselesinin çözümünün “tek yolu” olduğuna dikkati çeken Lavrov, “Bu açıklamayla ilgili sadece yurt içinde değil, yurtdışında da şüphe oluşturma girişimleri kabul edilemez” dedi.