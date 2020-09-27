Azerbaycan Askeri Komutanlığından Ermeni komutana "teslim olun" çağrısı
Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına "teslim olmaları" çağrısında bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Askeri Komutanlığının işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısında bulunduğunu açıkladı.
Can kayıplarını önlemek adına "teslim olun" çağrısı
Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu çağrının can kayıplarının artmaması adına yapıldığı belirtildi.
"Silahlı herkes etkisiz hale getirilecek"
Bakanlığın yaptığı açıklamanın devamında, Ermeni garnizonunun teslim olması durumunda, savaş esirlerine ve sivil rehinelere, Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak muamele edileceği; Ermeni güçlerinin direnişinin sürmesi durumunda ise silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.