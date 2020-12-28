Azerbaycan acı haberi duyurdu: Ermeni askerlerin saldırısı...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan mevzilerine düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’daki mevzilerine yapılan saldırı neticesinde 1 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 27 Aralık’ta 6 kişilik yasadışı silahlı bir Ermeni grubu Hocavend bölgesindeki Ağdam (Hakaku) köyü istikametinde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Yaralı asker, ilk yardım uygulamasından sonra hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.
Alınan tedbirler neticesinde yasadışı gruptaki 6 kişinin tamamı öldürüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.