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Dünya Azerbaycan acı haberi duyurdu: Ermeni askerlerin saldırısı...
Dünya

Azerbaycan acı haberi duyurdu: Ermeni askerlerin saldırısı...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan mevzilerine düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:48:00 -
Azerbaycan acı haberi duyurdu: Ermeni askerlerin saldırısı...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’daki mevzilerine yapılan saldırı neticesinde 1 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 27 Aralık’ta 6 kişilik yasadışı silahlı bir Ermeni grubu Hocavend bölgesindeki Ağdam (Hakaku) köyü istikametinde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Yaralı asker, ilk yardım uygulamasından sonra hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Alınan tedbirler neticesinde yasadışı gruptaki 6 kişinin tamamı öldürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

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