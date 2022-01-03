Azarovi kimdir? Azarovi nereli kaç yaşında? Azarovi hangi takım oyuncusu?
Trabzonspor, Azarovi'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensipte anlaşmaya vardı. Azarovi, Jean Evrard Kouassi'den sonra bordu mavili takımın kadrosuna kattığı ikinci isim olacak. Peki Azarovi kimdir? Azarovi nereli? Azarovi kaç yaşında? Azarovi hangi mevki oyuncusu? Azarovi hangi takımlarda oynadı? İşte Trabzonspor transferi Azarovi hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Irakli Azarovi kimdir? Süper Lig’in lider takımı Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürmekte. Trabzonspor, Iraklı Azarovi'nin transferi için oyuncu ve kulübü Dinamo Batumi ile prensipte anlaşmaya vardı.
21 Şubat 2002 tarihinde Tiflis’te doğan Irakli Azarovi, Dinamo Batumi ve Gürcistan milli takımında sol bek olarak oynayan Gürcü futbolcudur. Azarovi, Gürcistan formasıyla ilk uluslararası maçına 2 Haziran 2021'de Romanya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında çıktı.