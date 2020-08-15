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Aktüel

Azalan su kaynaklarına dikkati çekmek için göllerin etrafında pedal çeviriyorlar

Kocaeli'nde yaşayan Barış ve İpek Şen çifti, 3 ve 11 yaşındaki kızlarıyla azalan su kaynaklarına dikkati çekip, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için göllerin etrafını bisikletle turluyor - Son olarak Van'a gelen aile, suyun önemi ve su kaynaklarının korunması için Van Gölü'nün etrafını bisikletle gezmeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:14:35 -
Azalan su kaynaklarına dikkati çekmek için göllerin etrafında pedal çeviriyorlar

VAN (AA) - NECAT HAZAR - Kocaeli'nde yaşayan Şen ailesi, su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için Van Gölü etrafında bisiklet sürmeye başladı.

Kandıra ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Barış ve İpek Şen çifti, 3 ve 11 yaşındaki kızlarıyla uzun bisiklet turları gerçekleştiriyor.

Turları sırasında yaşadıkları maceraları ve deneyimlerini sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşan aile, Türkiye'de bisiklet kültürünün oluşmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çeşitli küresel meselelerle ilgili sosyal sorumluluk projelerine de imza atan Şen ailesi, 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde Türkiye'deki 48 gölün etrafında bisiklet sürmeyi planlıyor.

Son olarak Van'da gelen aile, farkındalık oluşturmak için Van Gölü etrafında pedal çevirmeye başladı.

- "Su kaynaklarımızı korumalıyız"

İpek Şen, AA muhabirine, su tüketimine ve su azlığına dikkati çekmek amacıyla aile olarak böyle bir proje başlattıklarını anlattı.

Suyun canlı yaşamındaki önemine vurgu yapmak istediklerini belirten Şen, değişen iklim, su krizleri ve dünya nüfusunun artması gibi nedenlerden su sıkıntısının yavaş yavaş başladığını ve bunun ileride artarak çoğalacağını savundu.

Şu ana kadar 31 gölün etrafını bisikletle dolaştıklarını belirten anne Şen, şunları kaydetti:

"Van Gölü gezeceğimiz 32'nci göl olacak. Van bizim için çok önemli çünkü Türkiye'nin en büyük gölü burada. Van Gölü'nün, Van'ın kedisi, tarihi, kültürü, inci kefali, kalesi ve müzesiyle gündeme gelmesini istiyoruz. Bunu bisiklet sürerek yapacağız çünkü bisiklet sürmek hem sağlıklı hem de çevreci bir spor. Buradan Çıldır Gölü'ne, oradan da Karadeniz üzerinden evimize ulaşmayı amaçlıyoruz."

Baba Barış Şen de üç yıldır aktif olarak bisikletle farkındalık etkinlikleri yaptıklarını ifade etti.

Şen, "Su kaynakları kısıtlı olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu kaynaklarımızı 50-100 yıllık planlarla korumamız gerekiyor." diye konuştu.

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