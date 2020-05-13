Azalan kan stoklarına Alaşehir’den 300 ünite kan bağışıyla destek

Manisa ve Ege Bölgesinde bitme noktasına gelen kan stokları nedeniyle Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. İftar sonrası düzenlenen kan bağışı kampanyasında 300 ünite kan bağışı kabul edildi.

Ege Bölgesi ve Manisa genelinde, korona virüs ve Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarının azalması nedeniyle Alaşehir Kaymakamlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Manisa Kızılay Kan Merkezi işbirliği ile ’Manisa sana kanım feda’ Projesi kapsamında Alaşehir Cumhuriyet Meydanında Alaşehir Kaymakamlığı öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. İftar sonrası düzenlenen etkinlikle 300 ünite kan topladı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’un da kan bağışı yaparak destek olduğu kampanyada Alaşehir genelinden yoğun bir katılım sağlandı. İftar sonrası Cumhuriyet Meydanı’na kurulan kan bağışı çadırlarında vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. sosyal mesafenin korunduğu ve tüm vatandaşların maske ile sıralarda beklemesi dikkat çekti.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun yaptığı açıklamada, "Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle Manisa genelinde ve Ege bölgesinde azalan kan stokları Ramazan ayı ile birlikte tükenme noktasına geldiği bilgisini aldık. Manisa Kızılay Kan Merkeziyle işbirliği içerisinde Kaymakamlığımız öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile Alaşehir’de kan bağışı kampanyası düzenledik. İftardan sonra gerçekleştirilen organizasyon ile gece yarısına kadar Manisa Kızılay Kan Merkezi ekiplerince kan toplandı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan kan bağışı kampanyasında 300 ünite kan toplandı. Kan veren vatandaşlara kaymakamlığımız tarafından maske dağıtıldı. Duyarlı olan Alaşehirli tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Düzenli olarak herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum." dedi.

Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ise yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde korona virüse karşı sağlık mücadelesi verilirken, bunun yanında etkisi olduğu talasemi, lösemili kan hastalıklarımız kan sıkıntısı yaşamakta. Korona virüsü nedeniyle ülkemizde sosyal hayatta aktiviteler artık olmadığından dolayı kan stokları tükendi. Bunun için sivil toplum kuruluşlarının Kızılay’a destekleri oldukça önemli. İnsanlarımızı kan bağışına yönlendirmek ve Kızılay Kan Merkezi olarak çalışmamıza ara vermeden devam etmek zorundayız." diye konuştu.