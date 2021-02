Az uyumanın zararları nelerdir? Günde kaç saat uyumak gerekir?

Uyku, sadece günlük yaşamın parçası değil aynı zamanda bedenin kendini yenilediği sağlıklı ve uzun yaşamın temeli olan bir gerçekliktir. Gereğince alınmayan uyku, insanın kendini gün boyunca yorgun, bitkin ve uykulu hissetmesine neden olur. Bu sebeple işinizin kalitesi, konsantrasyon yeteneğiniz ve insanlarla olan iletişiminiz zarar görebilir. Bu durumlardan kaçınmak için işte” Verimsiz uykunun sebep olduğu zararlar ve günlük uyku saati ne kadar olmalıdır” sorularının cevabı..

Yetersiz uykunun sebep olduğu zararlar nelerdir?

Depresyon

Bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi

Kronik ağrıların artması

Kadınlarda doğurganlığın olumsuz etkilenmesi

Diyabet riski

Kalp ve damar hastalıkları riski

Felç riski

Metabolizmanın yavaşlaması

Obezite sorunu

Bilişsel işlevlerin azalması

Günde kaç saat uyumak yeterlidir?

Günlük uyku saati her yaşta farklı olarak ortaya çıkar. Uzmanların bu konu hakkındaki tavsiyeleri şöyledir:

0-4 aylık arası bebeklerin günde 14 ila 17 saat arası uyuması gerekirken 4-11 aylık bebeklerin ise günde 12-15 saat arası uyumaları idealdir.

1-2 yaş aralığındaki çocuklar ise 11-14 saat aralığı uyku yeterli olacaktır. 3-5 yaş arası çocukların günde 10-13 saat uyuması gerektiğini belirten uzmanlar, 6-13 yaş aralığında ise bu sürenin 9-11 saate düştüğünü belirtti.

Uzmanlar, 14-17 yaş arası ergenler için her gece 8-10 saat uyumanın yerinde olduğunu, 18-64 yaş arası yetişkinlerde ise bu sürenin7-9 saate düştüğünü söyledi. Uzmanlar, 64 yaşın üzerindeki kişilerin ise her gün sadece 7-8 saat uyuyarak sağlıklı bir yaşamları olabileceğini söyledi.